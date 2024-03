ARTICLE

Enfin, pour la fraude bancaire, diverses sanctions sont possibles : blâmes, avertissements et amendes, pouvant aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. A ce titre, ce sont les régulateurs financiers comme l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui veillent au respect des obligations de KYC des entités financières et qui les sanctionnent en cas de manquement.

Utilisés ici pour de la propagande politique, là pour réaliser toutes sortes de fraudes de plus en plus sophistiquées, les deepfakes questionnent à plus d'un titre et appellent une réponse à la fois juridique et technologique.

