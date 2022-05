ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

En effet, ce comportement « s'observe aussi pendant, pour la sélection de restaurants, la réservation de billets et d'activités. Et elle s'exerce après le voyage pour les avis en ligne. La couverture numérique en France est donc vitale. Elle l'est pour les établissements et elle l'est pour les touristes, qui, aujourd'hui, ont un jugement sans appel sur les destinations où il n'y a pas de couverture numérique ou une couverture trop faible 7 » selon Didier Chenet, président du Groupement National des Indépendants (GNI).

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Technology from France

Cryptocurrency Tax Treatment In Cyprus Oxford Management Over the last few decades Cryptocurrencies have entered our lives and are being more and more popular.

The Crypto Crash - What Next? Giambrone & Partners Since the crypto market stormed across the financial landscape it has been almost invariably floated as a good investment and for some it proved to be so.

Crypto Asset Service Providers In Cyprus: Registration And Requirements Oxford Management On the 25th June 2021 the Cyprus Securities and Exchange Commission (the "CySEC") issued the directive R.A.A. 269/2021 regarding the register of service providers concerning crypto assets...

Cryptocurrencies Face Multi-pronged Regulation AlixPartners As crypto assets become more mainstream, the need for regulation is becoming increasingly apparent.

FinTech Global Regulatory Round-Up – w/e 13 May 2022 Herbert Smith Freehills In this regular update, we round-up FinTech-related financial services regulatory developments for the week ending 13 May 2022.