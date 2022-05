ARTICLE

En attendant, le marché des mPOS prospère et les points de vente suivent le mouvement de la numérisation des paiements . Les fintechs continuent d'innover et suscitent un intérêt important : Zettle a été rachetée par Paypal pour près de 2 milliards d'euros, SumUp a levé 750 millions d'euros et Block (ex Square, fondée et dirigée par Jack Dorsey) déclare un chiffre d'affaires de plus de 17 milliards de dollars pour une capitalisation à 57 milliards !

A ce jour, l'utilisation de nouveaux équipements est encore perçue comme un investissement qui n'est pas nécessaire. Mais avec l'évolution des pratiques des clients , on peut sans doute affirmer que le modèle des terminaux de paiement est en pleine révolution et que les smartphones vont prendre la place des terminaux classiques, voire des mPOS , dans un futur proche. Par exemple, la start-up Sunday propose déjà un système de paiement par QR code et a levé 100 millions de dollars en septembre 2021.

Avec les TPE classiques, la sécurité des transactions était assurée au sein même du boîtier de paiement. Avec les mPOS ou les smartphones, la sécurisation des données de paiement devra se répercuter directement dans le cloud . Ce point s'avère encore être complexe pour remplir les conditions requises pour l'authentification, et ce d'autant plus que les certifications de sécurité de ces nouveaux dispositifs n'ont pas encore été publiées. L'autorisation et la sécurité des opérations étant essentielles au regard de la réglementation, il s'agira donc d'un axe de développement majeur afin de garantir l'intégrité des transactions réalisées avec ces nouveaux outils .

