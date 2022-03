ARTICLE

L'influenceuse Nabilla Benattia-Vergara avait déjà été épinglée en juillet 2021 au paiement d'une amende transactionnelle de 20 000 euros pour des pratiques commerciales trompeuses en ligne de services financiers, et plus précisément, pour avoir fait la promotion de formations sur la vente et l'achat de bitcoins sur le réseau social Snapchat pour le compte d'un site internet spécialisé, sans avoir précisé le caractère publicitaire. Pour lire notre article sur le sujet, c'est ici .

