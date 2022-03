ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Cette même loi a instauré le statut des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN), ils couvrent des prestations d'intermédiation comme l'achat, la gestion ou encore la conservation, de cryptomonnaie. Par ailleurs, l'ordonnance du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques atteste de la volonté du gouvernement de mettre en place des restrictions pour lutter contre l'anonymat des transactions de cryptomonnaies. Elle soumet les PSAN à des obligations en matière d'anonymat et de conformité et à une procédure obligatoire d'enregistrement auprès de l'AMF.

Au niveau national, la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est venue apporter des précisions quant à la définition des actifs numériques dans le code monétaire et financier notamment aux articles L552-2 et L54-10-1 dont ce dernier dispose que les actifs numériques sont « les jetons mentionnés à l'article L552-2 » ainsi que « toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ».

Apparu en 2008, le bitcoin est une cryptomonnaie qui a la plus forte valorisation ! Son cours a atteint son plus haut niveau en novembre 2021 à 68 000 dollars, et a chuté depuis à 44 109 dollars en début mars 2022.

L'Institut National de la Consommation (INC) définit la cryptomonnaie comme « une monnaie virtuelle qui repose sur un protocole informatique de transactions cryptées et décentralisées, appelé blockchain », et les cryptoactifs comme « des actifs virtuels stockés sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs les acceptant en paiement de réaliser des transactions sans avoir à recourir à la monnaie légale ».

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Technology from France

Cryptocurrency Litigation Astraea Group Astraea continues at the forefront of cryptocurrency litigation.

FinTech Global Regulatory Round-up – w/e 25 February 2022 Herbert Smith Freehills In this regular update, we round-up FinTech-related financial services regulatory developments for the week ending 25 February 2022.

Cybersecurity Comparative Guide MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep Ltd Cybersecurity Comparative Guide for the jurisdiction of Switzerland, check out our comparative guides section to compare across multiple countries

FinTech Global Regulatory Round-up – w/e 18 February 2022 Herbert Smith Freehills In this regular update, we round-up FinTech-related regulatory developments for the week ending 18 February 2022.

Use Cases Of Blockchain Technology And Smart Contracts Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law ALTHOUGH the roots of blockchain technology goes back to the 1990's, the first widely used example of it, the Bitcoin blockchain, sparked the popularity of blockchains in 2009.