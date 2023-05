ARTICLE

Il est important de proposer au consommateur des modes de livraisons respectueux de l'environnement. Des critères relatifs aux impacts environnementaux des différents modes de livraison doivent être fournis au consommateur en première ligne, afin qu'ils influencent le plus possible leur choix. Des critères relatifs aux délais plus ou moins rapides des modes de livraison, par exemple, devraient être placés au second plan.

Dans la mesure du possible, il convient de supprimer le suremballage . Plus généralement, il est nécessaire de diminuer le volume des colis et la qualité d'emballage produite, par un meilleur ajustement du contenant au contenu.

Une étude publiée en avril 2023 et menée par l'ADEME et le Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires met en exergue les impacts du commerce en ligne sur l'environnement , ces derniers étant fortement liés aux moyens de transports, aux emballages utilisés, mais aussi aux comportements des consommateurs.

