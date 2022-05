ARTICLE

En raison de l'ensemble de ces éléments, les juges ont considéré que le licenciement pour faute grave fondé sur la violation par le salarié d'une clause de son contrat de travail était justifié dès lors que le licenciement poursuivait le but légitime de lutte contre les discriminations à raison du sexe et les violences domestiques, et celui de la protection de la réputation et des droits de l'employeur.

L'arrêt rappelle que sauf abus, tout salarié jouit, dans la société et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression. Cependant, l'employeur peut apporter des restrictions à la liberté d'expression du salarié si ces restrictions sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et sont proportionnées au but recherché.

