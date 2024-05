ARTICLE

Ainsi, si la loi prévoit que tout arrêt maladie ouvre droit à des congés payés, elle limite cette acquisition à 2,5 jours par mois en cas d'absence pour AT/MP (soit jusqu'à 30 jours par an la première année de l'arrêt, mais également les années suivantes) ; et à 2 jours ouvrables par mois en cas d'absence d'origine non professionnelle , dans la limite de 24 jours ouvrables par année de référence (soit 4 semaines maximum).

Désormais, depuis le 22 avril 2024, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'AT/MP , y compris pour celles excédant la durée d'un an, et pour cause d'accident ou de maladie non professionnelle, sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des droits des salariés à congés payés .

Les dispositions du Code du travail, qui excluaient jusqu'à présent la prise en compte pour la détermination des droits à congés payés, les périodes d'absence pour maladie ou accident non professionnels, et au-delà d'un an, des périodes d'absence pour AT/MP, ont été jugées contraires au droit de l'Union européen suite aux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023.

