En tout état de cause, la position récente de la Cour de cassation met en avant le caractère indispensable de la rédaction d'un accord portant sur le droit à l'image de ses salariés par l'employeur, dont le contenu doit être aussi clair et précis que possible, notamment quant à l'étendue de l'autorisation.

Enfin, et c'est à cet égard que la Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d'appel de Toulouse, celle-ci avait relevé que les demandeurs ne démontraient « aucunement l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain résultant du délai de suppression de la photographie en question ». Néanmoins, et dans les mêmes termes que ceux de la Première Chambre civile dans une décision du 2 juin 2021 5 , la Cour de cassation est venue préciser que « la seule constatation de l'atteinte au droit à l'image ouvre droit à réparation » .

