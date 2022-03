ARTICLE

Il en va de même pour le calcul des indemnités afférentes au licenciement qualifié sans cause réelle et sérieuse. L'employeur, faisant application du droit marocain, déduisait de l'assiette de calcul des indemnités des sommes prélevées sur le salaire de référence au titre de l'impôt sur le revenu marocain. Le droit français, quant à lui, prévoit que le salaire de référence doit être fixé sur la base du salaire brut moyen calculé sur trois mois, « sans qu'il y ait lieu de réintégrer la somme correspondant à l'impôt sur le revenu prélevé par l'employeur directement comme les autres cotisations », selon la Cour de cassation. Là encore, le régime des indemnités de licenciement prévu par le droit français doit trouver à s'appliquer, afin de ne pas priver le salarié des dispositions françaises plus favorables.

Plus précisément, le salarié pourra faire requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail dans la mesure où il sera capable de démontrer l'existence d'un manquement suffisamment grave de son employeur pour empêcher la poursuite dudit contrat 3 .

