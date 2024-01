ARTICLE

Compte tenu de ce qui précède, il est urgent que les collectivités territoriales s'investissent également sur le terrain de la protection des données à caractère personnel. Le recours à un DPO est ainsi primordial, et il serait stratégiquement problématique de s'en affranchir pour des raisons exclusivement budgétaires compte tenu du risque de sanction que ferait peser un tel manquement sur le responsable de traitement et du climat toujours plus propice aux violations de données (ransomware, etc).

