En l'espèce, une femme ayant occupé le poste de Chief Operating Officer (COO) avant d'être nommée directrice de la stratégie et des projets groupe a été licenciée deux ans plus tard. Elle a alors saisi la juridiction prud'homale en référé, invoquant l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la communication d'éléments de comparaison détenus par ses deux employeurs successifs. La cour d'appel lui a donné raison en autorisant la communication des bulletins de salaires de huit autres salariés occupant des postes de niveau comparable, tout en préservant les données personnelles à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile. La Cour de cassation a confirmé cette décision en rappelant que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée.

