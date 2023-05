ARTICLE

En effet, la démarche de conformité au RGPD présente, lorsqu'elle est directement connectée aux impératifs stratégiques de l'entreprise, de nombreux aspects positifs dépassant très largement la seule sécurité juridique : renforcement de la confiance des clients et partenaire, consolidation des principes de gouvernance, optimisation des procédures et visibilité accrue sur l'activité des différents services ; gains indéniables en termes d'image en sont des exemples. Un lien intrinsèque existe en outre entre conformité et valorisation de la donnée de telle sorte que la conformité au RGPD viendra directement conditionner la capacité de l'entreprise à monétiser la donnée et créer de la valeur à partir de celle-ci.

Le respect de la réglementation sur la protection des données a en effet rencontré de nombreux freins depuis 1978 et l'adoption de la loi « informatique et libertés » : difficulté de compréhension d'un texte technique, rareté des contrôles et des sanctions, méconnaissance des contraintes applicables, pression de la technologie, absence de prise en compte des effets positifs de la conformité en termes d'image et de gouvernance etc.

