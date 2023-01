ARTICLE

Qu'il y ait un encadrement ou non de la revente des comptes, les plateformes ont toutes développé des systèmes de modération automatisés ainsi qu'une fonctionnalité permettant aux utilisateurs du réseau de signaler les contenus qui pourraient être à l'origine de problèmes. Il est ainsi possible de signaler des « pratiques commerciales inacceptables » sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok.

Concernant TikTok et Twitter, les règles sont moins claires. Twitter interdit uniquement l'achat et la vente de noms d'utilisateurs Twitter, ce qui pourrait signifier que la vente ou l'achat du compte serait possible avec le changement de nom d'utilisateur. Concernant Tik Tok, aucune précision n'est apportée, il n'y a donc aucune règle qui empêche de façon stricte l'achat et la vente de comptes sur ce réseau social.

