Le département cyber sécurité du Cabinet Haas Avocats , Cabinet spécialisé depuis plus de 25 ans en droit des nouvelles technologies et de la communication et en droit de la propriété intellectuelle, se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et vous assister dans le pilotage juridique de la gestion des cyber risques. Pour en savoir plus, rendez-vous ici .

Cette forme de sédentarisation du travail qui entraîne une désorganisation éphémère n'est d'ailleurs pas le seul facteur de risque pour la cybersécurité des organisations. Le BYOD (« Bring your own Device ») l'est également. Ce terme fait référence à la politique SI d'entreprise qui permet aux salariés d'utiliser leurs appareils informatiques personnels à des fins professionnelles en vue d'augmenter leur productivité et de réduire les coûts .

Robinhood est une société californienne de services financiers. Elle offre à ses utilisateurs la possibilité d'investir sur un large portefeuille de produits financiers sans frais et notamment des valeurs numériques , cryptomonnaies au premier chef. La société jouit de la plus grande base de clients mondiale avec près de 22 millions d'utilisateurs et 95 milliards de dollars d'encours clientèle.

