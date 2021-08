ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Comme exposé par la CNIL dans son communiqué du 28 décembre 2020, à l'issue de cette période de 6 mois et à défaut d'une décision de la Commission européenne dite « décision d'adéquation », toute communication de données personnelles vers le Royaume-Uni sera considérée comme un transfert hors Union européenne. De tels transferts ne pourront alors être effectués que sous réserve que l'exportateur des données ait préalablement mis en place les garanties appropriées prévues par le RGPD (à savoir notamment : clauses contractuelles types, règles contraignantes d'entreprise, codes de conduite, etc.) et à la condition que les ressortissants de l'Union européenne disposent de droits opposables et de voies de droit effectives, conformément à l'article 46 du RGPD.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Privacy from France

When To Use A Legitimate Interest Assessment Shoosmiths Employers often seek to rely on legitimate interests when processing employee personal data. But many do not realise that this should involve completion of a legitimate interests assessment.

Personal Data Can Now Flow Freely From The EU To The UK Shakespeare Martineau In June of this year, the EU adopted two adequacy decisions confirming that personal data can now flow freely from the EU to the UK.

Privacy Regulations And Comeback Of Contextual Advertising Global Advertising Lawyers Alliance (GALA) Contextual advertising has been here forever. However, with the continuous development of tracking technologies, the use of personal data driven tools such as third-party cookies...

The Cookie "Monster" – What Does The Future Hold For Cookies And User Analytics In Light Of New EU Laws Tughans Since the 1990s, websites have had a love affair with using cookies to track user behaviour, as strong as that of Sesame Street's beloved monster.

GP Patient Records & Privacy: Not Between These Four Walls BCL Solicitors LLP "Treasure trove' and ‘gold mine' are descriptions which jar when describing the sensitive health care data recorded by GPs in countless daily consultations up and down the country...