Enfin, à l'ère des deepfakes, images très réalistes que même l'humain n'est pas en mesure d'identifier comme fausses, les outils de reconnaissance faciale sont également plus susceptibles d'être trompés. Il est alors nécessaire de faire évoluer les technologies de reconnaissance au même rythme qu'évoluent celles de fraude ou de contournement. La plateforme Facebook, en collaboration avec la Michigan State University, s'est emparée de ce problème, et travaille au développement d'une intelligence artificielle permettant de mieux détecter les deepfakes et de remonter jusqu'à la personne l'ayant généré .

Alors que la reconnaissance faciale en temps réel est interdite au sein de l'Union européenne, la ville de Londres a fait le choix du recours de déployer des dispositifs de reconnaissance faciale en temps réel . En 2019, la police londonienne a été dotée d'équipements de reconnaissance faciale lui permettant de scanner en permanence les rues de la capitale et les visages des passants. L'objectif du dispositif est de permettre, sur la base d'une liste de surveillance préalablement établie, l'identification de personnes considérées suspectes. Mais ce système, largement décrié, est attentatoire aux libertés individuelles. En effet, suspecté ou non, un passant lambda n'aura d'autres choix que d'offrir son visage aux caméras de vidéosurveillance d'une des villes les plus surveillées au monde.

Après la vague terroriste subie en 2015, la France a encore généralisé le recours aux techniques de reconnaissance faciale, et ce aux fins de renforcer sa sécurité intérieure. Le secteur des transports a été le principal concerné par le déploiement de ces technologies. L'exemple le plus parlant est celui des aéroports Roissy-Charles de Gaulle et Orly, aujourd'hui équipés d'une centaine de bornes de reconnaissance faciale .

En avril dernier, la Commission européenne a présenté, en opérant une approche par les risques, une règlementation proposant de nouvelles règles et actions en faveur de l'excellence et de la confiance dans l'intelligence artificielle . A cette occasion, caractérisant la technologie de reconnaissance faciale comme une technologie « à haut risque » , la Commission est venue rappeler le principe d'interdiction de l'utilisation de la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public , sous réserve toutefois des nécessités impérieuses de maintien de l'ordre (recherche d'un enfant disparu, prévention d'une menace terroriste spécifique et imminente...).

