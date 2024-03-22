ARTICLE

France: 在法国注册企业的主要注意事项

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

根据我们最新的年度《全球商业复杂性指数》（GBCI）报告，在连续两年位居第二之后，法国现已成为商业复杂性最高的司法管辖区。这种复杂性的主要驱动因素包括严格的监管环境和雇员保护法律。下文将探究影响该地区企业注册的部分因素。

尽管法国的商业复杂性较高，但当地市场仍然充满活力。法国拥有利于投资的商业环境、稳定透明的法律框架以及优渥的研发税务激励。

监管严格的司法管辖区

尽管法国的监管严格，但这也保障了透明度、持续性和法律稳定性。

法国的正式行政流程和监管要求均以欧盟和经合组织（OECD）的规定为基础，其中包括：

最终实益拥有人（UBO）申报：披露企业的最终实益拥有人

强制披露规则（MDR）：关于特定跨境安排的DAC6报告义务

通用数据保护条例（GDPR）

为了促进企业扩张并吸引外国投资，法国政府正在探索改善国家监管环境的方法。

实体类型

传统上，法国的企业结构分为有限责任公司和无限责任公司。不过，法国还有多种其他实体类型，其中最常见的有：

简式股份公司（Société par actions simplifiée，SAS）

有限责任公司（Société à responsabilité limitée，SARL）

公众有限公司（Société anonyme，SA）

房地产投资公司（Société civile immobilière，SCI）

为确保选择适合在法国经营的实体类型，审查公司的战略至关重要。

在法国注册企业的主要注意事项

在法国设立企业涉及多个步骤，以下概述了能助您顺利注册的关键注意事项。

在法国的SARL中，除了董事和经理，所有的股东也一并承担有限责任。SARL的设立过程简单、成本不高，且在融资方面较为灵活。

如果文件齐全，约一个月就能完成设立。所需文件包括：企业章程（一式两份）、董事委任信，以及每位股东的全名、地址、职业和国籍清单。

法国对股本或投资额不设最低要求。

虽然该国对董事的国籍或居民身份没有要求，但如果企业不合规，董事需要承担责任。

如何在法国开立企业银行账户

在法国开立银行账户并非易事，因为反诈骗、反洗钱以及“了解您的客户”（KYC）法规加大了审查力度，这意味着开立账户可能需要几个月的时间。

开户流程启动时，银行会询问业务活动、营业额、开户理由、账户用途等。此外，在特定的情况下，银行还可能询问资金来源和去向、即将发生的交易的预估价值（以识别可疑交易），以及主要客户和供应商（如有或相关）。

银行一般会要求开户企业提交企业文件（企业章程和注册信息）、完整且签署的组织架构图、所有UBO的明确身份资料（包括关键个人信息和董事护照副本）。

复杂的实体管理

法国的所有会计事务都必须符合本地语言要求，这对非法语企业而言是个挑战。会计文件须使用法语，货币单位采用欧元，且强制要求遵守法国公认会计准则（GAAP）。

法国的人力资源与薪酬管理高度复杂。企业可能会面临许多法律变更，每年都会有新的财务法规颁布。

鉴于会计与税务以及人力资源与薪酬管理方面的法规复杂多变，建议您寻找合适的战略合作伙伴，以便保持合规、遵守本地语言要求，并落实增长战略。

语言与文化

为确保顺利注册，进军法国市场的企业务必考虑到当地的规范并理解彼此文化上的差异。

虽然法国的所有商业手续都必须遵守本地语言要求，但政府在机构网站为外国投资者提供多种英语服务。此外，政府还推出了“法国商务投资署”计划，旨在推动法国企业走向海外，并鼓励有意进军法国的企业到境内投资。

企业要处理行政和语言方面的复杂性，寻求本地协助至关重要。

虽然法国在实体注册和管理方面相对复杂，但政府当前已定下切实可行的全新愿景，以着力推动进一步的投资。

联系我们

我们的本地专家提供的服务涵盖三大核心业务领域：会计与税务、全球实体管理、人力资源与薪酬管理。除了协助您注册外，我们还能为您优化运营流程，并为您的合规性保驾护航。

欲详细了解我们如何助您在法国设立企业，欢迎立即咨询。

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.