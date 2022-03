ARTICLE

On mesure alors tout l'enjeu des vérifications anticorruption dans la cadre des opérations de fusions acquisitions et du rôle essentiel des instances dirigeantes des entités concernées dans le processus de contrôle, rôle que l'AFA qualifie de « véritable engagement » et « d'élément fondateur de la démarche de prévention et de détection de la corruption ».

Ainsi, sur un plan financier , les vérifications anticorruption sont susceptibles, préalablement à la réalisation de l'opération (soit avant le signing ou entre le signing et le closing), d'aider l'acquéreur et ses conseils dans l'évaluation de la cible et d'influer sur le prix de la transaction. Tel sera le cas si la cible fait l'objet d'une enquête pour corruption, avec le risque de sanctions pénales et d'atteinte à la réputation de l'acquéreur. Par ailleurs, l'inexistence ou l'insuffisance d'un dispositif anticorruption au sein de la cible pourra être générateur de frais importants de mise en conformité par l'acheteur après l'acquisition et de frais de défense en cas de poursuites ou d'investigations internes.

L'article 17 de la loi Sapin 2 1 impose aux dirigeants des sociétés et des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) répondant à certains critères une obligation de vigilance ainsi que la mise en place de procédures destinées à prévenir et à détecter la commission en France ou à l'étranger des faits de corruption ou de trafic d'influence. Il est applicable sur tout le territoire Français mais également partout où les organisations susceptibles d'être concernées exercent une activité, y compris à l'étranger.

La loi pour la transparence, l'action contre la corruption et la modernisation économique du 9 décembre 2016 (n°2016-1691), dite « Sapin II », a doté la France d'outils innovants permettant notamment de détecter, de prévenir et de sanctionner la corruption et les manquements à la probité.

