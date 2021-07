ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal a condamné la société hébergeuse au paiement d'une amende de 100 000 euros. Quant à l'administrateur du site internet, celui-ci n'a été condamné qu'à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, le tribunal ayant tenu compte de l'absence de condamnation antérieure et de sa coopération tout le long de la procédure.

L'expression « d'hébergeur technique » est ainsi associée au régime de responsabilité civile et pénale dérogatoire tel que consacré par l' article 6, I, 2 et 3 de la loi LCEN , récemment modifié par l'article 17 de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. Selon l'article, les hébergeurs « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire [des services d'hébergement s'ils] n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».

L'abonné pouvait ainsi stocker et diffuser les fichiers de son choix en en contrôlant l'accès. Il pouvait décider de communiquer ou non le lien URL et, le cas échéant, le mot de passe.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Intellectual Property from France

High Court Finds That Unobserved Trial Of Seed Drill Machinery In A Field Next To A Public Footpath Rendered The Patent Relating To The Invention Invalid For Prior Use Wiggin The claimant, Claydon Yield-O-Meter Ltd, makes and sells agricultural machinery.

The Interrelation Between NFTs And Copyright Inventa International NFTs (nonfungible tokens) are the hot topic of 2021 and will possibly remain so throughout this decade, due to their technical properties.

How To Prove 'Passing Off' Gowling WLG 'Passing off' does not have a statutory basis and doesn't need to be registered to be effective.

Strategies For Pharma Patent Litigation Gorodissky & Partners According to official statistics, the pharmaceutical industry in Russia was among the industries that showed maximum growth in 2020.

Government Incentives Steering An Electric Vehicle Revolution Gill Jennings & Every The electric vehicle (EV) market is rapidly picking up pace.