ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Or, le contrat conclu entre la société FTS et la société Mino contenait une clause aux termes de laquelle il était prévu : « En cas de manquement dûment constaté par tout mode probant par l'une des parties aux obligations contractuelles lui incombant et qui resterait non réparé dans un délai de 10 jours francs à compter de la réception de la lettre RAR notifiant le manquement en cause, l'autre partie pourra faire valoir et se prévaloir par pli RAR de la résiliation du contrat, sous réserve de toutes actions afin notamment de dommages intérêts auxquels elle pourrait prétendre de ce fait. »

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Corporate/Commercial Law from France

Embracing Artificial Intelligence In Commercial Contracts Whilst Navigating The Risks Thomson Snell & Passmore Commercial contracts can be complex. In today's digital age, Artificial Intelligence (AI) and automation continue to revolutionise various industries and commercial law is no exception.

High Court Finds Defendant Bank Did Not Dishonestly Assist Company Restructure To Put Assets Beyond Reach Of Creditors Herbert Smith Freehills The High Court has rejected an allegation of dishonest assistance against a bank, in circumstances where the claimants argued that the restructuring of the bank's customer was a scheme...

Urgent Deadline For Registering Beneficial Ownership Data To Avoid Fines Elias Neocleous & Co LLC Following its previous announcement dated August 5, 2022, regarding the interim phase of the Register of Beneficial Owners, the Department of Companies and Intellectual Property...

Transactions Defrauding Creditors: The Use Of Corporate Structures To Defeat Creditor Claims Mayer Brown Judgment creditors should be aware that the English Court of Appeal has given guidance on the proper construction of s423 Insolvency Act 1986 (transactions defrauding creditors).

Corporate Law Update: 2 - 8 September 2023 Macfarlanes The Bill was debated in the House of Commons this week following amendments made by the House of Lords before Parliament's summer recess.