La réglementation applicable aux plateformes et au digital évolue très rapidement et de nouvelles règles européennes et françaises entrent en vigueur à intervalles très courts : refonte de la garantie légale, réforme des modalités d'affichage des réductions de prix, modifications de règles concernant les avis en ligne, etc..

Elle ne sera pas automatiquement mise en Suvre à l'issue de tous les contrôles opérés par les services de la DGCCRF 1 et apparait être réservée, soit aux manquements les plus graves, soit aux manquements répétés ou non régularisés après un premier contrôle.

La pratique du « name and shame », consistant à montrer publiquement du doigt les entreprises ne respectant pas la législation à des fins d'information du public se veut naturellement dissuasive eu égard aux conséquences qu'elle est susceptible d'emporter pour l'entreprise considérée en termes d'images et de réputation.

Le décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022 vient définir les modalités de publicité des mesures prises par la DGCCRF et renforcer la possibilité de recourir à ce que les pays anglo-saxons désignent sous le terme de « name and shame ».

