4 L'actuel article L.121-3 du Code de la consommation prévoit déjà que : « Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. »

En application de la Réforme OMNIBUS, à défaut de fourniture, à titre précontractuel, de manière lisible et compréhensible, des informations relatives à l'existence et aux modalités de mise en Suvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité [modifiée depuis le 1er janvier 2022] et la garantie légale des vices cachés, le professionnel pourra désormais encourir une sanction administrative de 75.000 euros en tant que personne morale et de 15.000 euros en tant que personne physique 6 .

