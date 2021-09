ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Le consommateur doit ensuite ouvrir plusieurs pages afin d'en savoir plus, et de découvrir notamment des « sources scientifiques », parfois en anglais, et non nuancées.

Cependant, il est possible d'échapper à cette qualification en apportant la preuve que l'information en cause se rapport à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve que cette information soit exprimée avec une certaine mesure .

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Consumer Protection from France

Legal Update 2021 – 11 Points To Consider Blaser Mills During the Covid-19 pandemic the Court embraced technology.

Unfit For The Future? Why The Real Retail Disruption Is Still To Come AlixPartners nderstandably, COVID-19's impact on retail has been the sector's focus for the last 15 months. Lockdowns, changing consumer priorities driven by health and financial worries and...

"Boys Being Boys" Cancelled: Keeping Children Safe In Education ('KCSIE') 2021 Withers LLP KCSIE is the key piece of statutory guidance that schools and colleges (collectively, ‘schools') must have regard to when carrying out their duties to safeguard and promote the welfare of children.

Buy Now, Pay Later ... Regulated Soon Dillon Eustace Across the world the shifts towards online shopping and digital financial services has seen the rapid growth of the ‘buy now, pay later' sector.

Cleaning Up Greenwashing – Why Businesses Should Pay Attention Shepherd and Wedderburn LLP s we approach COP26 in Glasgow in November, a vast amount of policy development is underway to help develop the strategies we need to address the global climate crisis.