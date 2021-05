ARTICLE

Le futur article L. 126-35-1 du Code de la construction et de l'habitation, prévoira que pour tout bâtiment soumis à la réalisation du diagnostic susmentionné, le maître d'ouvrage devra faire réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d'évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. L'étude est jointe au diagnostic « produits, matériaux et déchets ».

S'agissant des opérations de démolition et de rénovation lourde susceptibles de produire une certaine quantité et nature de déchets, l'article L. 126-34 du CCH impose la réalisation d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets générés. Ce diagnostic est une obligation légale à la charge du maître d'ouvrage permettant de recueillir, avant une démolition, des informations sur le réemploi ou la valorisation des produits, matériaux et déchets engendrés par des travaux de démolition ou de réhabilitation.

Le projet de loi (article 54) prévoit à compter du 1er janvier 2023 la réalisation de deux études : la première relative au changement de destination et à l'évolution future d'un bâtiment à construire, et la seconde relative au potentiel changement de destination et d'évolution d'un bâtiment à démolir. L'absence de réalisation de ces études n'empêchera pas la réalisation des opérations souhaitées par le maître d'ouvrage, mais entraînera une sanction administrative dans le cadre de la police de la construction.

Parmi les dispositions pouvant affecter leur activité, les professionnels de l'immobilier et de la construction noteront l'incitation faite par le projet de loi à la conception de bâtiments réversibles et évolutifs , afin notamment de faire face à la pénurie de logements et d'économiser les ressources. Pour mémoire, la réversibilité s'entend de la capacité de changer l'usage d'un bâtiment, et l'évolutivité de la possibilité de changer la configuration d'un bâtiment sans en changer l'usage.

