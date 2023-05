ARTICLE

La deuxième session de la nouvelle Task Force Compliance créée par l'European American Chamber of Commerce Auvergne Rhone-Alps en partenariat avec Soulier Avocats se déroulera le 8 juin prochain.

La criminalité économique est une réalité pour toutes les entreprises, quels que soient leur taille, leur nationalité et leur secteur d'activité. Les risques sont réels et les sanctions, y compris pénales, de plus en plus sévères.

Dans ce cadre, la seconde session de notre Task Force Compliance sera consacrée à des échanges et regards croisés entre les Etats-Unis et la France sur la lutte contre les infractions économiques et financières (corruption, fraude, blanchiment, etc.), les sanctions applicables et les accords négociés.

Me Aymeric Dumoulin, Avocat au Barreau de New York, spécialisé en compliance et enquêtes internes, export control, sanctions internationales, lutte contre la corruption et le blanchiment, nous fera partager son expertise et sa vision comparée franco-américaine. Il abordera le sujet de façon concrète, notamment à travers l'étude de la mise en place d'enquêtes internes et d'accords négociés.

Cette session sera animée par notre Counsel Claire Filliatre, Membre de la Commission Compliance et Ethique du Barreau de Lyon et Présidente de la sous-commission « Ethique privée des affaires ».

Elle se déroulera le 8 juin prochain à partir de 18h00 dans les locaux de la société Willis Towers Watson (WTW) à Lyon.

L'inscription à cette session s'effectue via le lien suivant : Page d'inscription à la seconde session de la Task Force Compliance.

