Compte tenu à la fois de la persistance du dépassement, en région parisienne notamment, et des améliorations constatées (6 des 8 zones identifiées comme problématiques dans la décision de juillet 2020 ne présentent plus de dépassement), l'État est condamné au paiement de deux astreintes minorées de 5 millions d'euros pour le second semestre 2022 et le premier de 2023 (le montant de l'astreinte par semestre de retard est ainsi divisé par deux).

L'exécution de cet arrêt du Conseil d'État a ensuite donné lieu à plusieurs décisions. Il a dans un premier temps prononcé une astreinte de 10 millions d'euros par semestre jusqu'à la date de l'exécution après avoir constaté que trois ans plus tard les mesures prises étaient insuffisantes pour atteindre les objectifs précités 3 . Puis il a condamné l'État à payer 10 millions d'euros en raison de la pollution au dioxyde d'azote dans cinq zones et de la pollution aux PM 10 dans l'agglomération parisienne pour la période courant du 11 janvier au 11 juillet 2021 4 . Puis il a condamné à nouveau l'État à deux nouvelles astreintes de 10 millions d'euros pour les deux périodes allant de juillet 2021 à janvier 2022 et de janvier à juillet 2022, en prévoyant de réexaminer en 2023 les actions de l'État menées à partir du second semestre 2022 5 .

En 2017, le Conseil d'État a enjoint l'État de mettre en Suvre des plans pour réduire les concentrations de dioxyde d'azote (NO2) et de particules fines (PM10) dans 13 zones urbaines en France afin de respecter la directive européenne n°2008/50 du 11 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur en Europe, transposée dans le code de l'environnement aux articles L. 221-1 et R. 221-1 notamment 2 .

