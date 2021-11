ARTICLE

En effet, l'exploitation de ces appareils suscite un certain nombre de risques identifiables : détournement de l'usage menaçant la sécurité intérieure ; dommages causés aux tiers (collision, chute d'objets, etc.) ; actes malveillants (atteinte à la vie privée notamment) ; etc. De plus, ces risques sont d'autant plus importants que les drones, comme tout matériel technologique, sont aussi soumis à la menace cyber et peuvent être piratés...

L'exploitation d'un drone doit se faire dans le respect de la vie privée d'autrui et ne doit pas donner lieu à la captation, l'enregistrement et la transmission, sans consentement de la personne concernée, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel et de son image.

Si l'UAS ne répond pas à ces critères descriptifs et d'exploitation , il entre dans la catégorie « spécifique » et l'exploitant doit détenir une autorisation. Enfin, certains UAS entrent dans la catégorie « certifiée » s'ils sont 1) certifiés et 2) que l'exploitation implique le survol de personnes et/ou le transport de personnes ou de marchandises.

Pour appartenir à la catégorie ouverte, le drone doit répondre à un certain nombre de critères en termes de classe : il doit répondre à l'une des classes définies dans le règlement délégué (UE) 2019/945 du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord (classes C0,C1,C2,C3,C4, définies en annexe du règlement, notamment en fonction du poids de l'objet, de la vitesse maximale et de la hauteur de vol autorisée), est construit à titre privé ou répond à certaines caractéristiques s'il a été mis sur le marché avant le 1 er juillet 2022.

En effet, en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, la France entend remédier au retard pris en la matière et s'équiper d'une quinzaine de systèmes de détection et de neutralisation des drones afin d'éviter le survol non autorisé des équipements olympiques et de sécuriser cet événement .

