ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

BPIfrance a lancé le 31 juillet un nouvel appel à projets « Concours d'innovation i-Nov », ouvert jusqu'au 27 septembre 2023. Il s'agit du douzième appel à projets de ce type pour la banque publique d'investissement française (BPIfrance), le dernier remontant au mois d'avril dernier. Ce concours s'adresse aux projets innovants portés par des startups et PME, portant sur l'une des quatre thématiques suivantes : Numérique ; Santé ; Transports, mobilités, villes et bâtiments durables ; Energies, ressources et milieux naturels. L'objectif est de cofinancer des projets de recherche, développement et innovation d'un budget entre 1 M€ et 5 M€, et d'une durée comprise entre 12 et 36 mois.

Pour en savoir plus

Découvrez comment bénéficier d'une prestation d'analyse et de conseil financée par Bpifrance.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.