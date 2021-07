ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l'information politique et générale et l'importance de l'utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne.

Fort d'une expérience dans le domaine du droit de la concurrence et de la régulation économique , le cabinet Haas Avocats dispose d'un département dédié à l'analyse des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence mises en Suvre dans le domaine du digital (analyse d'impact, actions de remédiation, gestion des risques, assistance devant l'Autorité de la concurrence et la DGCCRF et représentation devant les juridictions judiciaires).

Google avait immédiatement cherché à contourner cette rémunération, en informant les éditeurs et agences de presse du fait qu'il n'afficherait plus les extraits d'articles, les photographies et les vidéos au sein de ses services, sauf à ce que les éditeurs lui en donnent l'autorisation à titre gratuit .

Pour mémoire, la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché numérique et la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 ont abouti à la création d'un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Anti-trust/Competition Law from France

Apple And Google Under CMA Scrutiny For Possible Competition Concerns Shoosmiths On 15 June 2021, the Competition and Markets Authority announced a market study into Apple's and Google's mobile ecosystems.

Legal Professional Privilege Post-Brexit Bristows Copyright 2021 CEP Magazine, a publication of the Society of Corporate Compliance and Ethics.

Amazon And Apple Once Again Under Antitrust Scrutiny Bird & Bird In particular, the CNMC has revealed that such agreement would have the effect of limiting the retail sale of Apple products by third parties in Amazon's marketplace in Spain.

The UK Subsidy Control Regime – Familiar But Different Walker Morris Although hyped as "the most important bit of post-Brexit legislation yet", the Subsidy Control Bill published by the UK Government on 30 June 2021 (the Subsidy Control Bill) largely builds on commitments made by the...

A Survey Of Developments At The Intersection Between Competition Law And IP Law From November 2019 To December 2020 Bristows Sophie Lawrance, Edwin Bond, Francion Brooks, Matthew Hunt, Helena Connors and Isobel Thomas review EU competition law developments involving or relevant to intellectual property rights in the period from November 2019 to December 2020.