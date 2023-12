ARTICLE

Meta est également accusée d'avoir trompé le public sur les risques d'addictions liés à l'utilisation de ses services numériques et la diffusion de contenus nuisibles, et d'avoir ainsi porté atteinte à l'intégrité physique et mentale des mineurs.

En parallèle, une nouvelle plainte a été introduite aux Etats-Unis contre Meta Platforms Inc. par la population de l'Etat de Californie, et un groupe de plus de 30 États, accusant le géant des réseaux sociaux :

La Commission européenne vient à son tour d'ouvrir une nouvelle enquête contre Meta et Snapchat, suite à l'entrée en vigueur récente du règlement européen sur les services numériques ( Digital Services Act - DSA ). Le délai de réponse pour Meta et Snapchat est fixé au 1er décembre 2023. A défaut d'offrir des garanties satisfaisantes les sociétés mises en cause encourent des sanctions financières pouvant atteindre jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires mondial aux termes de l'article 74 du DSA.

