Et la diversification des services du groupe vers le cloud est plus que jamais d'actualité : dans le cadre de la COP26, Microsoft a eu l'occasion de mettre en avant son service « Microsoft Cloud for Sustainability », destiné à accompagner ses clients vers un objectif de « net-zero ». Cette solution SaaS 1 , qui s'appuie sur le cloud de Microsoft, devrait, entre autres, permettre d'aider ses clients à enregistrer leurs activités liées aux émissions de carbone et à les calculer de manière à mettre en Suvre des actions destinées à réduire ces mêmes émissions.

