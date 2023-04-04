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东南亚地区的十个国家(即"东盟集团")，面临着医药和保健品市场被假冒产品充斥的特殊挑战。

东盟的医疗保健市场巨大，以印尼为首，其次是越南和泰国。制药公司将其视为一个极具吸引力的商机增长地。可现实情况却是，这里的假药泛滥成灾，不仅危及弱势群体的健康安全，也损害了研发团队合法的投资回报。据调查，在一项联合国毒品和犯罪问题办公室发起的广泛研究中，数据显示东南亚市场高达 47% 的抗疟疾药物在某种程度上是假冒的。

大多数假冒药品和保健品是通过进口输入到该地区的，只有部分是在当地生产的（尤其是在制造业从中国大陆转移到越南、柬埔寨和缅甸之后）。除了制成品，活性药物成分 (API) 也常常从印度和中国流入该地区。由于只有部分药品在东南亚进行过专利申请，因此很难就API(活性药物成分)的进口采取行动。一些进口保健品会被分拆成不同的部分，每个部分都被贴上独立的品牌标签和包装，然后分散到市场中。

东盟地区的海关体系依然薄弱；相对来说，泰国和越南(在较小程度上)的海关系统运行良好。这两个国家都会定期进行假货的缉获行动，因此医疗保健公司可以提前向海关备案他们的重点保护品牌。菲律宾尽管有备案系统，但事实上他们很少就涉及到备案品牌的假货采取行动（相反，随机的缉获行动似乎与备案与否无直接关联）。印尼也有一个新的备案系统，也组织过几次缉获行动，但迄今为止，由于备案申请的复杂性，很少有品牌在该系统进行登记。马来西亚则完全没有相关的海关知识产权制度。

在新加坡，假货很少流入本地市场；真正的挑战是各种非法商品以及假冒商品正在通过全球最大的转运港转运至世界各地。疫情期间，电子商务在东南亚地区蓬勃发展。许多电子商务平台向消费者提供各种各样的保健品，甚至包括一些处方药。有一些市场主动叫停了向公众提供受监管的医疗保健品，而另一些市场则在这件事情上态度松懈。医疗保健公司必须制定以下战略来应对目前的情况：

调查、识别、诱骗购买（以知假买假的方式取证）和验证单据，通常可以通过分析标签、批号等，以识别假冒和未经监管的产品

使用通知和下架流程。这可以通过外包供应商和本地供应商进行（尤其是在语言或距离等因素造成下架效率低下的情况下）

锁定主要交易商（重复、大规模或其他值得关注的目标），并进行线上到线下的调查、发出警告信，并对最坏的情况采取法律行动。鉴于大多数交易商都是小商户，低成本的执法行动至关重要。在有些国家/地区，向卫生部发起监管投诉可能比假冒/知识产权的投诉更为有效

与主要平台商合作，以提高下架效率，对重复交易者和高交易量的交易者采取具体行动，并辅以法律措施

在这些方面，位于新加坡的药物安全研究所区域办事处十分活跃。他们已经和电子商务平台签署了谅解备忘录 (MOU)。他们还采取了更广泛的措施以改善东南亚电子商务市场的假货情况。同样，英国知识产权局在菲律宾的平台和知识产权权利人之间也发起了备忘录，希望可以更好地改善菲律宾的电子商务市场环境。

泰国知识产权厅也有类似的行动，致力于改进对商户的调查。在英国知识产权局的帮助下，印尼也正在考虑于2023 年年初签署备忘录。

在大多数东南亚国家与地区，针对假冒产品的调查和执法依旧是个难题。新冠疫情则进一步阻碍了执法层面的实施。泰国一般的突击检查都比较有效。同样，菲律宾也有一个国家知识产权协调中心来进行突击检查。而一些司法管辖区，特别是泰国和印尼，在不同程度上受到警察腐败问题的影响，因此执法工作需要仔细审查。越南的执法工作通常缓慢且具有官僚色彩。因此，如果没有品牌所有者在某种程度上的监督，可能很少有国家的刑事当局会积极地发起调查并执行案件。这种情况导致打击假冒行动在总体上缺乏刑事威慑力。知识产权所有者应该已经看到了疫情对知识产权执法行动的影响，需要进一步努力让当局在执法行动力和执行力上有所改善。

以下是近期以来的一些行动案例：

印度尼西亚

2022 年，印尼警方在爪哇岛中北部的伦邦逮捕了各种保健品的生产商，其中包括 Becomzet 维生素和 Bio Insuleaf 草药糖尿病补充剂。

2020 年，在龙目岛，两名男子因出售在线上平台购买的假药并供应给印度尼西亚东部岛屿而被捕。

2019 年，警方破获了一家药品批发商 PT Jaya Karunia Invesindo，该公司将仿制药重新包装成原研药，并以更高的价格出售。

菲律宾

2022 年，海关在帕拉纳克市的两个仓库查获了价值 3000 万比索（约合 585,000 美元）的假药。查获的这些假药被装在印有汉字的纸箱中。其中包括Alaxan FR、Bioflu、Biogesic、Medical、Neozep 和Panax等知名药品的假冒产品。还包括抗寄生虫药 Ivermectin 和 Phenokinon-F Injection 的假货，以及 Immunpro 和 MX3 补充剂。本案中，巴基斯坦人阿德尔·拉吉普特 (Adel Rajput) 被捕。

2022 年初，马尼拉的特别市长反应小组 (SMaRT) 逮捕了在线销售假药的 Monique Gamboa，据称这些假药是由 Unilab 生产的。在试买后，Gamboa 提供了 18,000 片 Bioflu 和一盒 Neozep 药片。现在该案已经进入到了诉讼程序。

此外，在 2022 年初，七 人因涉嫌在奎松市出售价值超过200 万比索的未经授权的 Clun gene COVID-19 抗原快速检测试剂盒和假药而被捕。杭州隆基生物（Clon gene）是真正的制造生产商。此外，警方还没收了大约 300 箱价值 120 万比索的检测试剂盒、一辆福特汽车和一部手机。这些卖家一般是通过 Facebook 平台进行假货交易。

邦板牙警方突击搜查一名 47 岁男子的住所并逮捕了他，在该处查获了七袋假药。这些假药包括塞来昔布、头孢呋辛、依托考昔、艾美普唑和重组人促红细胞生成素，以及两袋复方阿莫昔克。

新加坡

2021 年，警方拘捕了一名 34 岁男子，因为他出售了 41,000 件涉嫌侵犯商标权的呼吸器，估计价值超过 201,000 新元。2021 年末，警方拘捕了一名在网上销售 300 个假温度计的妇女。离谱的是，这批温度计只能显示 37°C 的读数！

海关在柔佛州铜锣桥林地检查站查获了1520条从马来西亚进入新加坡的非法药品，这些非法药品被藏在汽车的后门板内;2名新加坡人被捕。

柬埔寨

2019 年，内政部反假冒委员会查获了数千种非法中草药丸和壮阳药。警方突击检查了三间店铺，这些假药有些没有上市许可，有些许可已经过期了。

越南

2022 年，越南解雇了一名卫生部副部长，此前他被指控参与了一个假药交易团伙。警方于11月对他进行了调查，因为他被指控允许一家当地公司进口价值超过 540 亿越南盾（约238 万美元）的假药用于国内销售。 Truong Quoc Cuong 是药品和化妆品管理部门的负责人。

2019 年，西贡一家民营制药公司的前CEO因走私假冒抗癌药被判处 17 年监禁。该公司自称这批药物来自于加拿大制药公司 Helix Pharmaceuticals ，但事实上这个加拿大药厂并不存在；实际上，这批假药是从印度进口的劣质化合物。这些案件的种类繁多，表明了假药的泛滥与国际和国内交易的关联。

值得注意的是，与真正流入市场的假药数量规模相比，被查获的数量微乎其微，并且最终判刑入狱的案件也不多。线上交易、卫生部与刑事执法人员和海关之间缺乏协作的现象则进一步加剧了这样的情况。不过，也有不少的举措令人欣慰，例如菲律宾国家协调中心成功促成多个机构的协同合作；泰国的海关体系运作良好；与东南亚电子商务平台签署备忘录在一定程度上改善了假货的情况。

同时，医疗保健公司也在持续努力，要求公共当局为东南亚市场建立有效的执法计划。

本文收入于最新一期的Law Lore & Practice，同时也发布于药品商标组织 (PTMG)在里斯本举行的第 100 届会议。

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