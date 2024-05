Har Du Styr På Reglerne, Når Du Anvender Beskyttede Fødevarer Som Ingrediens I Dine Produkter?

Ved anvendelse af fødevarer som den danske mousserende vin 'Dons' og den italienske ost 'Parmigiano Reggiano' i dine egne produkter, kræver det særlig opmærksomhed. Disse fødevarer er nemlig beskyttede oprindelsesbetegnelser.

Artiklen er skrevet af partner Charlotte Rask Boddum. En beskyttet oprindelsesbetegnelse kan tildeles fødevarer, som har oprindelse et bestemt sted og kvaliteten af produktet stammer fra det geografiske miljø. Derudover skal hver fase af produktionen, fra råvareindsamlingen til det færdige produkt, foregå inden for det geografiske område. Overholdelse af varespecifikationen De fleste er nok bekendte med, at man ikke bare må kalde en mousserende vin for champagne, men vidste du, at der også er regler for, hvordan de beskyttede fødevarer, må anvendes, når de indgår som ingrediens i et andet produkt? Når du angiver, at dit produkt indeholder en beskyttet fødevare, er det afgørende, at den pågældende fødevare faktisk opfylder varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse. Det indebærer, at hver enkelt ingrediens nøje skal følge de krav og standarder, der er fastsat for at bevare den unikke karakter og kvalitet, der er forbundet med den pågældende fødevare. Det samme gør sig gældende, hvis du bruger sproglige afarter af den beskyttede oprindelsesbetegnelse, fx 'Parmesan'. Anvendelse af beskyttede fødevarer ved salgsbetegnelsen af egne produkter Når du anvender den beskyttede fødevare i eller ved salgsbetegnelsen for dit eget produkt, er der noget, du skal være særlig opmærksom på. Tre ting, du skal være obs på, når du anvender beskyttede fødevarer i dit produkt Dit eget produkt må ikke indeholde en anden sammenlignelig ingrediens med den beskyttede fødevare. Et eksempel herpå er, at blåskimmelost er sammenlignelig med Roquefort. Den beskyttede fødevare skal være anvendt i en tilstrækkelig mængde til, at den tilfører dit produkt et afgørende karaktertræk. Det er ikke muligt at fastsætte nogen bestemt procentsats, da det vil variere fra produkt til produkt. Det bør klart fremgå af dit produkt, med hvilken procentdel den beskyttede fødevare indgår i dit produkt. Hvem kan rådgive om beskyttede fødevarer? Vi har flere fødevarevirksomheder i vores portefølje og vi er specialister i anvendelsen af beskyttede fødevarer. Der er over 3.500 beskyttede fødevarer i EU, som nyder en vidtgående beskyttelse mod forkert brug. I den forbindelse kan det være forbundet med store krav om erstatninger, hvis din anvendelse af en beskyttet fødevare ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Uanset om du blot er i tvivl, om du overholder lovgivningen på området – eller du allerede er blevet kontakten af en indehaver af en beskyttet fødevare, så står vi klar til at hjælpe dig. Læs mere om håndhævelse af rettigheder her. Hvad er forskellen på BOB og BGB-mærke / betegnelse? Både BOB og BGB er såkaldte geografiske betegnelser for fødevarer og vin, hvis egenskaber er specifikt knyttet til produktionsområdet. BOB står for Beskyttet Oprindelses Betegnelse. Det er den betegnelse, der har den stærkeste tilknytning til det område, hvor produktet fremstilles. Alle faser af fremstillings-, forarbejdnings- og tilberedningsprocessen skal finde sted i den pågældende region. Danmark fik i 2018 sit første vinområde DONS. Området består af 500 hektar land ved Kolding Fjord ved Dons. Vingården Skærsøgaard ligger i området og producerer bl.a. DONS vine. BGB står for Beskyttet Geografisk Betegnelse. For de fleste produkters vedkommende finder mindst én af faserne i fremstillingen, forarbejdningen eller tilberedningen sted inden for det geografiske område. I Danmark er der fx fire oste, der er BGB-mærket: Danablu, danbo, esrom og havarti.

