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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА В 1 КВАРТАЛЕ 2024 ГОДА

Юристы банковской и финансовой практики GRATA International рады представить Вам краткий обзор основных изменений в законодательство Республики Казахстан в 2024 году, которые могут повлиять на Ваш бизнес.

Пожалуйста, обращайтесь, если у Вас возникнут вопросы, мы будем рады на них ответить.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Изменения в Законе о банках Изменения в Законе о микрофинансовой деятельности Изменения в Законе о персональных данных Изменения в Законе о рынке ценных бумаг Изменения в Законе о Национальном Банке Республики Казахстан Изменения в Законе о платежах и платежных системах Изменения в законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле Изменения в законодательстве о страховой деятельности Изменения в Законе о цифровых активах Изменения в Законе об информатизации Изменения в Законе о ПОДФТ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ О БАНКАХ

В Закон РК от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности» ( «Закон о банках» ) были внесены нижеизложенные изменения.

) были внесены нижеизложенные изменения. С июля 2023 года, не является разглашением банковской тайны предоставление банками информации, сведений и документов, составляющих банковскую тайну, по лицам, включенным в реестр, по письменному запросу уполномоченного органа по возврату активов, подписанному первым руководителем либо лицом, исполняющим его обязанности, с приложением выписки из реестра, утвержденного в соответствии с Законом Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

С 1 января 2024 года, не допускаются установление временного ограничения на распоряжение имуществом, ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом, наложение ареста на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления жилищных выплат, единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, целевых активов, выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования ; на деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленные за счет использования жилищных выплат, в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования ; на активы фонда социального медицинского страхования и средства целевого взноса, выделяемые на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, находящиеся на банковских счетах.

; на деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленные за счет использования жилищных выплат, ; на активы фонда социального медицинского страхования и средства целевого взноса, выделяемые на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, находящиеся на банковских счетах. Данные изменения связаны с расширением возможностей вкладчиков ЕНПФ по передаче в частное управление части пенсионных активов без применения порогов минимальной достаточности.

В феврале 2024 года было внесено изменение, касающееся того, что банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, вправе собирать копии документов, удостоверяющих личность нерезидентов, для целей, предусмотренных Законом о банках.

В статью 34 Закона о банках введен пункт 5-1 гласящий о том, что лицо вправе установить добровольный отказ от получения банковских займов либо снять его посредством веб-портала "электронного правительства".

Также, введен пункт 5-2 статьи 34 Закона о банках, запрещающий Банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, предоставлять банковские займы лицу при наличии в его кредитном отчете информации об установлении им добровольного отказа от получения банковского займа.

ПРОЕКТ ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

В августе 2023 года был предоставлен консультативный документ регуляторной политики проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг» ( «Проект Закона» ).

). Проект Закона направлен на решение четырех основных вопросов, которые вытекают из различных поручений Главы государства : ограничение роста долговой нагрузки физических лиц, развитие синдицированного финансирования на рынке РК, создание цифровой платформы по продаже стрессовых активов, а также повышение доступности вхождения на рынок банковских услуг новых игроков в привлечение квалифицированных и профессиональных кадров к управлению финансовым сектором.

: ограничение роста долговой нагрузки физических лиц, развитие синдицированного финансирования на рынке РК, создание цифровой платформы по продаже стрессовых активов, а также повышение доступности вхождения на рынок банковских услуг новых игроков в привлечение квалифицированных и профессиональных кадров к управлению финансовым сектором. Первое направление Проекта Закона – это ограничение роста долговой нагрузки физических лиц, населения РК . Президент в Указе от 10 марта 2023 года поручал АРРФР и Нацбанку ограничить рост долговой нагрузки граждан, задолженность которых по займам и микрокредитам составляет свыше 90 календарных дней. Проект Закона предусматривает, что для таких граждан будет введен запрет на выдачу потребительских займов.

. Президент в Указе от 10 марта 2023 года поручал АРРФР и Нацбанку ограничить рост долговой нагрузки граждан, задолженность которых по займам и микрокредитам составляет свыше 90 календарных дней. Проект Закона предусматривает, что для таких граждан будет введен запрет на выдачу потребительских займов. Далее, Проект Закона направлен на развитие синдицированного финансирования на рынке РК.

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