ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА В 1 КВАРТАЛЕ 2024 ГОДА
Юристы банковской и финансовой практики GRATA International рады представить Вам краткий обзор основных изменений в законодательство Республики Казахстан в 2024 году, которые могут повлиять на Ваш бизнес.
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
- Изменения в Законе о банках
- Изменения в Законе о микрофинансовой деятельности
- Изменения в Законе о персональных данных
- Изменения в Законе о рынке ценных бумаг
- Изменения в Законе о Национальном Банке Республики Казахстан
- Изменения в Законе о платежах и платежных системах
- Изменения в законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле
- Изменения в законодательстве о страховой деятельности
- Изменения в Законе о цифровых активах
- Изменения в Законе об информатизации
- Изменения в Законе о ПОДФТ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ О БАНКАХ
- В Закон РК от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности» («Закон о банках») были внесены нижеизложенные изменения.
- С июля 2023 года, не является разглашением банковской тайны предоставление банками информации, сведений и документов, составляющих банковскую тайну, по лицам, включенным в реестр, по письменному запросу уполномоченного органа по возврату активов, подписанному первым руководителем либо лицом, исполняющим его обязанности, с приложением выписки из реестра, утвержденного в соответствии с Законом Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов".
- С 1 января 2024 года, не допускаются установление временного ограничения на распоряжение имуществом, ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом, наложение ареста на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления жилищных выплат, единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, целевых активов, выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования; на деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленные за счет использования жилищных выплат, в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования; на активы фонда социального медицинского страхования и средства целевого взноса, выделяемые на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, находящиеся на банковских счетах.
- Данные изменения связаны с расширением возможностей вкладчиков ЕНПФ по передаче в частное управление части пенсионных активов без применения порогов минимальной достаточности.
- В феврале 2024 года было внесено изменение, касающееся того, что банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, вправе собирать копии документов, удостоверяющих личность нерезидентов, для целей, предусмотренных Законом о банках.
- В статью 34 Закона о банках введен пункт 5-1 гласящий о том, что лицо вправе установить добровольный отказ от получения банковских займов либо снять его посредством веб-портала "электронного правительства".
- Также, введен пункт 5-2 статьи 34 Закона о банках, запрещающий Банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, предоставлять банковские займы лицу при наличии в его кредитном отчете информации об установлении им добровольного отказа от получения банковского займа.
ПРОЕКТ ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
- В августе 2023 года был предоставлен консультативный документ регуляторной политики проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг» («Проект Закона»).
- Проект Закона направлен на решение четырех основных вопросов, которые вытекают из различных поручений Главы государства: ограничение роста долговой нагрузки физических лиц, развитие синдицированного финансирования на рынке РК, создание цифровой платформы по продаже стрессовых активов, а также повышение доступности вхождения на рынок банковских услуг новых игроков в привлечение квалифицированных и профессиональных кадров к управлению финансовым сектором.
- Первое направление Проекта Закона – это ограничение роста долговой нагрузки физических лиц, населения РК. Президент в Указе от 10 марта 2023 года поручал АРРФР и Нацбанку ограничить рост долговой нагрузки граждан, задолженность которых по займам и микрокредитам составляет свыше 90 календарных дней. Проект Закона предусматривает, что для таких граждан будет введен запрет на выдачу потребительских займов.
- Далее, Проект Закона направлен на развитие синдицированного финансирования на рынке РК.
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