ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Darüber hinaus wird das MRA schweizerischen Finanzinstituten , die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (« FINMA ») bewilligt sind, nicht aber auch im Vereinigten Königreich nach dem Financial Services and Markets Act 2000 zugelassen sind, die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten im Vereinigten Königreich ermöglichen. Dies gilt insbesondere für die Ausführung von Aufträgen im Namen von Kundinnen und Kunden und die Portfolioverwaltung sowie Nebendienstleistungen (beides im Sinne des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs) für vermögende Kunden (einschliesslich Privatpersonen mit einem Nettovermögen von mehr als zwei Millionen britischen Pfund) und professionelle Kundschaft. Diese Dienstleistungen können entweder grenzüberschreitend oder im Rahmen einer vorübergehenden lokalen Tätigkeit erbracht werden. In Fällen, in denen das Vereinigte Königreich Schweizer Recht anerkannt hat, können Schweizer Finanzinstitute auch bei der Erbringung ihrer Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden im Vereinigten Königreich weiterhin Schweizer Recht anwenden. Insbesondere Banken, Wertpapierhäuser, Verwalter von Kollektivvermögen, Fondsleitungen und Vermögensverwalter können von einer geringeren regulatorischen Belastung profitieren, da sie im anderen Land keine unterschiedlichen Vorschriften befolgen müssen und sich auf die vertrauten Vorschriften ihres Heimatlandes abstützen können. Im Gegenzug gelten für grenzüberschreitende Tätigkeiten zusätzliche Offenlegungs- und Berichterstattungspflichten.

Mit dem MRA haben die Schweiz und das Vereinigte Königreich, zwei bedeutende internationale Finanzzentren, die Gleichwertigkeit ihrer Rechts- und Aufsichtsrahmen erstmals in einem verbindlichen internationalen Vertrag gegenseitig anerkannt. Die gegenseitige Anerkennung ermöglicht die reibungslose, grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich in den vom MRA abgedeckten Sektoren und erleichtert den Zugang von Schweizer Finanzinstituten zum britischen Finanzmarkt. Bei einigen Finanzdienstleistungen werden in der Schweiz ansässige Unternehmen sogar in der Lage sein, Kunden im Vereinigten Königreich ihre Dienstleistungen unter weitgehender Einhaltung der schweizerischen Vorschriften anzubieten. Dasselbe gilt umgekehrt für Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich.

Am 21. Dezember 2023 haben die Finanzminister der Schweiz und des Vereinigten Königreichs das Berne Financial Services Agreement über die gegenseitige Anerkennung ihrer Rechts- und Aufsichtsrahmen in ausgewählten Gebieten im Finanzbereich (« MRA ») unterzeichnet. Das MRA zielt darauf ab, die grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen durch die gegenseitige Anerkennung der Gleichwertigkeit ihrer Regulierungsstandards zu erleichtern, insbesondere in den Bereichen Banken,

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Finance and Banking from Switzerland

Luxembourg Holding Vehicles – A Hidden Gem Under Threat? Loyens & Loeff Luxembourg is not only a well-known fund hub but it is also a very attractive jurisdiction for holding or financing special purpose vehicles (SPVs), which attracts...

The Current Regulatory Landscape In The ESG Field And What Should We Expect In 2024 Loyens & Loeff Luxembourg continues to be the leading hub for the establishment of investment funds in Europe. One of the most important current trends driving development in the Luxembourg fund industry is sustainable finance.

Contemporary Trends In Corporate Banking Elias Neocleous & Co LLC With the ever-evolving global financial landscape, the rapid pace of technological advancements and high customer expectations, the future of corporate banking is set to undergo...

Investment Funds 2024 Walkers The latest statistics published by the Central Bank of Ireland ("Central Bank") show that the net asset value (NAV) of Irish-domiciled funds increased for the fourth successive quarter, driven mainly by transaction inflows...

Further Changes To UK High Net Worth Individual And Sophisticated Investor Exemptions Herbert Smith Freehills The government has made new regulations (the 2024 Order) to update the exemptions in the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005...