Ключевые слова: валютный контроль, валютный мониторинг, операции по выводу капитала из Казахстана, полномочия налоговых органов, полномочия органов государственных доходов, Комитет государственных доходов.

С 2024 года Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана уполномочен проводить валютный контроль наряду с Национальным банком Казахстана.

Теперь Комитет государственных доходов и его территориальные подразделения будут проводить мониторинг репатриации валюты по экспортно-импортным операциям. В этой связи органы государственных доходов будут:

отслеживать нарушения;

проводить проверки и применять другие меры валютного контроля;

привлекать к лиц ответственности за нарушения в репатриации валюты;

обеспечивать своевременное предоставление информации и документов по валютным операциям, включая передачу данных в правоохранительные органы.

На текущий день для проведения валютного контроля органы государственных доходов применяют информационную систему Национального банка, однако, планируется разработать и вести отдельную для них информационную систему.

Закон Республики Казахстан от 12 июля 2023 года № 23-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов»

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