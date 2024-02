ARTICLE

Pour les dépositaires qui ne sont pas titulaires d'une licence bancaire ou FinTech en vertu de la Loi sur les banques, l'offre de service de staking est limitée au staking direct et exige que les cryptoactifs stakés , au sens de cryptomonnaies/ jetons de paiement, soient détenus sur une base indivi- duelle séparée pour chaque client , c'est-à-dire en utilisant une adresse de staking et une adresse de retrait distinctes pour chaque client. En outre, pour garantir que les cryptoac- tifs stakés restent "facilement disponibles pour les clients à tout moment", même si les cryptoactifs stakés ont été soumis à des périodes de blocage ou de sortie et, par conséquent, peuvent être séparés en cas d'insolvabilité du dépositaire, nous recommandons de se conformer aux critères spécifiés dans la section 5.1 ci-dessus.

Dans le but d'améliorer la protection des investisseurs, la Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, qui est entrée en vigueur le 1 er août 2021 ( veuillez consulter notre précédente newsletter à ce sujet ), a, entre autres modifica- tions, clarifié la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ( LP ) et la Loi sur les banques en autorisant la ségréga- tion des cryptoactifs conservés par un dépositaire dans le cadre de son insolvabilité si les conditions suivantes sont remplies :

Dans sa Communication 08/2023 sur le Staking (la Communication ), l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ( FINMA ) clarifie certaines questions réglementaires clés dans ce contexte. La Communication aborde, en particulier, (i) les exigences en matière d' autorisa- tion auxquelles les dépositaires doivent se conformer dans ce contexte et (ii) pour les dépositaires qui sont autorisés selon la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (la Loi sur les banques ), dans quelle mesure les cryptoactifs stakés sont considérés comme étant "au bilan" et, par conséquent, soumis aux exigences réglementaires en matière de fonds propres pour les dépôts (avec une augmentation de la pon- dération du risque accru, qui est actuellement de 800 %.

