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Kazakhstan: Обязательное Декларирование С 2024 Года «об Активах И Обязательствах» Для Руководителей, Владельцев Бизнеса И Их Супругов

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С января 2024 года вводится III этап всеобщего декларирования в Республике Казахстан, в рамках которого «Декларацию об активах и обязательствах» обязаны предоставлять руководители, учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

Как известно, Правительством Республики Казахстан было принято решение о необходимости внедрения всеобщего декларирования, для целей создания системы эффективного контроля доходов и имущества физических и юридических лиц, а также для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями.

В рамках 42-го шага Плана нации – 100 конкретных шагов в Республике Казахстан предусмотрено проведение всеобщего налогового декларирования доходов и расходов. Всеобщее декларирование проводится поэтапно, начиная с 2021 года.

В декларации необходимо отразить сведения о приобретении и/или продаже, дарении, получении по наследству имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, в том числе за границей. К ним, в частности, относятся:

недвижимое имущество, в том числе земельные участки и/или земельные доли;

движимое имущество: воздушные и морские суда, автомобили, специальная техника;

доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве;

доли участия в уставном капитале юридического лица;

ценные бумаги, производные финансовые инструменты, цифровые активы, криптовалюты;

инвестиционное золото, объекты интеллектуальной собственности, объекты авторского права.

Помимо этого, обязательному отражению подлежат сведения о нотариально засвидетельствованных (удостоверенных) договорах займов. При этом, отчитаться должны будут как структура или частное лицо, выдавшее кредит, так и тот, кто его получил.

«Декларация об активах и обязательствах» представляется для фиксации накопленных активов и обязательств на дату вхождения в систему декларирования, то есть по состоянию на 31.12.2023 года. При этом, сведения о зарегистрированном в уполномоченных органах недвижимом имуществе и транспортных средствах отражать в декларации не нужно, так как данные сведения имеются в органах государственных доходов.

Срок представления «Декларация об активах и обязательствах» за 2024 год на бумажном носителе - не позднее 15 июля 2024 года, на электронном носителе – не позднее 15 сентября 2024 года.

Если отсутствует фактическая деятельность

Для указанной категории лиц обязательство по представлению деклараций возникнет даже в том случае, если предприниматель или юридическое лицо не ведет деятельность. В Казахстане получила распространение практика, когда юридические лица ведут деятельность без наёмных работников или балансовой недвижимости. При этом, прекращая свою деятельность, юридические лица зачастую предпочитают не проходить обязательную процедуру ликвидации юридического лица. Тем не менее, с точки зрения законодательства такие юридические лица считаются зарегистрированными, поэтому их владельцы с 1 января 2024 года обязаны подать декларации об активах и обязательствах.

В случае фактического отсутствия предпринимательской деятельности, рекомендуется до конца 2023 года провести следующие действия, которые помогут освободиться от III этапа декларирования:

Если юридическое лицо не ведет деятельность, необходимо принять решение и пройти процедуру ликвидации юридического лица. При соответствии определенным условиям, юридическое лицо ликвидируется в упрощенном порядке, в остальных случаях, в результате проведения налоговой проверки.

Если физическое лицо не является руководителем юридического лица, однако регистрационные данные юридического лица не были изменены, необходимо откорректировать данные путем подачи уведомления на веб-портале электронного правительства Республики Казахстан либо нарочно.

Со списком руководителей бездействующих юридических лиц можно ознакомиться на сайте Комитета Государственных Доходов МФ РК.

Ответственность

За несвоевременное представление декларации законодательством предусмотрены санкции в виде предупреждения при первом случае и штрафа при повторном нарушении в течение года. Размер штрафа равен 15 МРП или 55 380 тенге.

Сокрытие физическим лицом сведений о наличии имущества на праве собственности за пределами Казахстана, а также денег на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Казахстана, подлежащих отражению в декларации по индивидуальному подоходному налогу, совершенное путем их не отражения в декларации влечет штраф в размере 100 МРП или 369 200 тенге.

IV этап декларирования

Также, необходимо внести ясность, что декларация о доходах, которую необходимо будет подать впервые в 2024 году, официально носит название – "Декларация об активах и обязательствах". В дальнейшем вместо этой формы декларации необходимо будет подавать другую – "Декларацию о доходах и имуществе".

Иными словами, всеобщее декларирование, заявленное государством, носит не разовый, а ежегодный характер.

Срок предоставления «Декларации о доходах и имуществе» на бумажном носителе не позднее 15 июля 2025 года, на электронном носителе - не позднее 15 сентября 2025 года.

В рамках многостороннего соглашения компетентных органов «об автоматическом обмене финансовой информацией со странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)», Республика Казахстан активно обменивается и анализирует данные по финансовым счетам резидентов и нерезидентов.

С начала четвертого этапа всеобщего декларирования, резиденты Республики Казахстан, имеющие зарубежные активы или получающие доходы из-за рубежа, обязаны будут подавать декларацию по индивидуальному подоходному налогу и уплачивать налог в казну, даже если проживают за рубежом.

Согласно Приказу Министра финансов Республики Казахстан от 21 июня 2018 года № 617 «Об утверждении формы декларации об активах и обязательствах физического лица и Правил ее составления», с 2025 года декларацию обязаны предоставить также:

лица, имеющие вид на жительство;

иностранцы или лица без гражданства, являющимися резидентами Республики Казахстан;

иностранцы или лица без гражданства, являющимися нерезидентами в случае, наличия по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления Декларации одного из условий:

имущества, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации на территории Республики Казахстан;

доли участия в жилищном строительстве на территории Республики Казахстан.

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