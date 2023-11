ARTICLE

Au regard de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral, c'est donc à bon droit qu'ils n'ont – à l'origine – pas été spontanément informés de leur droit de prendre part à la procédure visant leur fils, respectivement frère. Et pour le TAF, dans la mesure où ces tiers n'avaient pas à se voir notifier leur capacité à prendre activement part à la procédure liée à la demande concernant au premier chef leur fils, respectivement frère, ils n'ont ni « pris part à la procédure devant l'autorité inférieure » ni été « privés de la possibilité de le faire », au sens de l'article 48 lettre a PA, et n'ont donc pas qualité pour recourir plus d'une année après que le délai de recours de trente jours soit parvenu à échéance (la question de savoir si leur qualité pour recourir aurait été admise en cas de recours déposé dans le délai de trente jours a été laissée ouverte par le TAF ; cf. considérant 3.4.1 des arrêts du TAF).

A l'appui de ce second recours « tardif », les trois parties recourantes ont allégué qu'elles venaient d'apprendre que la documentation bancaire afférente à la procédure du quatrième membre de la famille comportait des références à la « mère », au « père » et au «frère » de leur fils, respectivement frère ; en conséquence de quoi, ils étaient des tiers individuellement identifiables dans cette documentation bancaire et déposaient recours en vue d'obtenir le caviardage de ces éléments les identifiant personnellement.

Plus d'une année plus tard ensuite, en décembre 2022, la mère, le père et l'un des deux frères ont déposé un second recours, cette fois dirigé à l'encontre de la décision finale (datant d'octobre 2021) intéressant le quatrième membre de la famille.

