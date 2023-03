ARTICLE

La loi du 22 juin 2022 institue en outre un « Bureau de recouvrement des avoirs » ayant pour mission de détecter et de dépister des biens susceptibles d'être saisis ou confisqués dans le cadre d'une coopération internationale ou d'une enquête ou d'une instruction judiciaire nationale, de même que d'assister le Parquet dans l'exécution des jugements de condamnation. La loi instaure une nouvelle procédure d'enquête « postsentencielle », donc qui intervient après la condamnation de l'accusé. Le Bureau peut être chargé par le Parquet de rechercher et de recouvrir des biens d'une personne condamnée pouvant servir d'assiette pour l'exécution d'une confiscation patrimoniale. Contrairement aux procédures antérieures, la recherche et la confiscation du produit de l'infraction ou de valeurs équivalentes peut se poursuivre après le procès principal.

Une nouvelle loi sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis oblige tous les acteurs, et notamment les établissements bancaires et prestataires de services financiers, à informer les autorités au plus tard pour le 1 er mai 2023 de tous avoirs saisis entre leurs mains dans le cadre d'une procédure pénale, nationale ou étrangère.

