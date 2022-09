ARTICLE

La suppression de l'interdiction d'actes de démarchage non sollicités dans les lieux publics est consacrée, étant admis que la levée de cette interdiction concerne essentiellement des démarches non sollicitées opérées lors d'évènements périodiques organisés en Principauté, dont l'objectif principal est de rassembler des représentants de la profession bancaire et financière, pour certains situés à l'étranger, pour d'autres basés et dûment agréés à Monaco.

La nouvelle loi n° 1.529 du 29 juillet 2022, issue du projet de loi n°1.049 et publiée le 12 août 2022, portant diverses dispositions d'ordre économique et juridique vient modifier la réglementation en matière de démarchage financier (la « Loi »). Elle apporte des changements notables à l'article 29 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, telle que modifiée, et vient créer deux nouveaux articles (29-1 et 29-2).

