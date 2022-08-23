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С 1 июля 2022 года оплата по ряду сделок, в том числе за отчуждение товаров и имущества, за пользование товарами и имуществом, за выполнение работ и оказание услуг, а также по сделкам на выплату пассивных доходов, на получение или выдачу займа со стороны организаций или индивидуальных предпринимателей, где в качестве одной из сторон выступает физическое лицо, и где сумма сделки превышает 300,000 драм, предусмотрена безналичная форма оплаты.

Помимо всего прочего, закон также предусматривает, что прием оплат за адвокатские услуги, а также за иные консалтинговые (бухгалтерские, аудиторские, юридические, финансовые, ИТ и иные) услуги осуществляется в безналичной форме, если иное не предусмотрено законом. Также указывается, что на территории Республики Армения оплата и получение оплаты по любым сделкам между индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами и организациями производится в безналичной форме вне зависимости от порядка оплаты.

Причем ни в первом описанном выше случае, и ни во втором, ограничений по суммам не предусмотрено, что дает возможность утверждать, что приведенные нормы закона применимы к оплатам в любых размерах.

С учетом вышеописанного, кажется не совсем оправданным иное определение закона, согласно которому вместе с иными вышеперечисленными субъектами, адвокатам запрещается по сделкам на оказание услуг, предусматривающих безналичную форму оплаты, предлагать и получать более высокую цену (стоимость), чем по аналогичным сделкам с наличной формой оплаты.

Получается, что в одном положении закона адвокатам запрещается совершать наличные сделки по оказанию адвокатских услуг, а другой нормой закона устанавливается запрет на указание более высоких цен по сделкам по безналу в сравнении со сделками, где допускается прием наличных.

Остается надеяться и предполагать, что данное несоответствие положений закона компенсируется фразой «если иное не предусмотрено законом», как оно указано в статье, предусматривающей оплату услуг в безналичной форме, приведенной во втором параграфе данной статьи.

Примечательно и то, что до данного законодательного акта адвокаты, в качестве отдельного субъекта налогообложения, не выделялись. Данный вопрос на наш взгляд остается крайне неурегулированным и положения данного закона не отражают реальное состояние дел с учетом тех организационно-правовых форм, под которыми адвокаты осуществляют свою профессиональную деятельность.

Отказ от наличного оборота денег и совершенствование методов финансового мониторинга оборота денежных средств помимо положительного воздействия по противодействию легализации преступных доходов и иных первоочередных целей, тем не менее должно совершаться с учетом правовых реалий, в связи с чем надеемся, что в обозримом будущем будут приняты необходимые правовые акты, устраняющие вышеперечисленные несоответствия.

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