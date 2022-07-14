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Kazakhstan: Заверение ЭСФ При Вывозе Товаров В Россию

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В настоящее время в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан обсуждается проект Правил реализации пилотного проекта по учету перемещения отдельных видов товаров при их вывозе с территории Республики Казахстан (далее – «Пилотный проект»).

Главной целью Пилотного проекта является установление контроля за перемещением санкционных товаров из Казахстана в Россию в целях предотвращения нарушения санкционного режима.

В этой связи, если казахстанские экспортеры намереваются вывозить из Казахстана санкционные товары в Россию, им необходимо будет подать следующие документы в казахстанские органы государственных доходов (далее – «ОГД»):

заявление на заверение электронных счетов-фактур (далее – «

ЭСФ

»);

копии ЭСФ по санкционным товарам;

копии деклараций по санкционным товарам.

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