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Если заинтересованы в выходе на новый рынок, реструктуризации своего нынешнего бизнеса или расширении его географического охвата, то юрисдикции стран Кавказа и Средней Азии представляют огромный потенциал с экономической и юридической точек зрения. Данный регион стратегически расположен между Европой и Азией, обеспечивая уникальную позицию для компаний, которые ведут бизнес с этими крупнейшими рынками.

Предлагаем вашему вниманию серию материалов, которые введут вас в юридические аспекты и общиеусловия для открытия и работы юридических лиц в следующих странах:

Азербайджан

Армения

Грузия

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Узбекистан

Данные обзоры освещают такие темы, как формы регистрации компаний, налогообложение, таможенный режим, банковское регулирование и другие ключевые вопросы о которых должны знать международные компании и иностранные инвесторы перед выходом в страны данного региона.

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