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В процессе осуществления предпринимательской деятельности или в повседневной жизни мы так или иначе становимся участниками гражданско-правовых отношений, заключая устные и письменные договоры. Несмотря на знаменитый принцип «договоры должны исполняться» контрагенты не всегда ведут себя добросовестно и добровольно выполняют свои обязательства. Бывает так, что покупатель не оплачивает поставленный товар или должник не возвращает сумму займа, в результате чего образовывается задолженность. Рассмотрим, каким образом ее можно взыскать, какие шаги для этого предпринять и о чем следует помнить, чтобы процесс принудительного взыскания задолженности был менее проблематичным.

Взыскание просроченной задолженности возможно двумя основными не исключающими друг друга способами: а) посредством совершения нотариальной исполнительной надписи и б) в судебном порядке.

Нотариальная исполнительная надпись – это внесудебный правовой инструмент, представляющий собой распоряжение нотариуса о взыскании с должника причитающейся взыскателю определенной денежной суммы или истребования движимого имущества. Обращаем внимание кредиторов на то, что взыскание по исполнительной надписи нотариуса осуществляется только по бесспорным требованиям (например, по обязательствам из нотариально удостоверенных сделок, по обязательствам, основанным на письменной сделке, срок исполнения которой наступил и неисполнение обязательства признается должником, по обязательствам об обращении взыскания на предмет залога по истечении срока возврата кредита, предъявленного ломбардом к должнику-залогодателю и т.д.) Какой бы способ ни был выбран кредитором, перед взысканием задолженности необходимо убедиться в следующем:

1. Убедитесь, что срок исковой давности не истек

Срок исковой давности – период времени, в течение которого кредитор может предъявлять требования в связи с нарушением его прав. Общий срок исковой давности составляет три года. По обязательствам с определенным сроком исполнения, течение срока исковой давности начинается с даты окончания срока исполнения, то есть в нашем случае – с даты погашения задолженности, определенной договором. Если с такой даты прошло три года, постарайтесь найти какую-нибудь более позднюю документацию, переписку или частичный платеж, которые подтверждали бы и удостоверяли признание должником своего долга. При этом, пропуск срока исковой давности не лишает кредитора возможности обращения в суд. В случае, если должник не оспорит и не укажет на пропуск исковой давности, суд обязан рассмотреть спор по существу дела.

2. Убедитесь в соблюдении претензионного порядка требования задолженности

Как нотариус, так и судебные органы требуют обязательного наличия досудебного урегулирования спора. Другими словами, кредитору необходимо отправить на любые известные адреса должника досудебную претензию, которая должна содержать в себе: основания возникновения задолженности, сумму долга, срок для добровольного погашения задолженности, реквизиты для перечисления денежных сумм. Игнорирование либо отказ в погашении задолженности дают “зеленый свет” кредитору для принудительного взыскания.

3. Убедитесь в наличии всех необходимых для взыскания документов

Несмотря на довольно простую на первый взгляд процедуру взыскания задолженности, на практике постоянно возникают трудности и препятствия, связанные с отсутствием у кредитора всех необходимых документов для обоснования своих требований или сумм, подлежащих погашению. Так, при взыскании задолженности с помощью нотариальной исполнительной надписи, нотариусу требуется предоставить оригиналы договора, на основании которого образовалась задолженность, а также документ, подтверждающий признание должником долга (акт сверки, график погашения задолженности, письмо от должника с обязанностью осуществить возврат долга). Также нотариусу требуются устав, справка о государственной регистрации, решение или протокол о назначении директора, приказ о вступлении в должность директора, удостоверение личности или паспорт директора, накладные, подтверждающие отпуск товара и неоплаченные счета-фактуры и другие требуемые нотариусом документы. При взыскании задолженности через суд, к исковому заявлению также прилагаются все документы, на которые истец основывается, как на доказательства обоснования своих требований.

4. Убедитесь в правильной территориальности нотариуса/суда

В силу недавних изменений, внесённых в Закон РК «О нотариате», при совершении исполнительной надписи нотариусами должны соблюдаться требования по территориальности деятельности частного нотариуса. Так, к примеру, если кредитор прописан или зарегистрирован в Алматинской области, он не может обращаться за совершением исполнительной нотариальной надписи к нотариусу города Алматы. В случае если кредитор всё же обращается не по адресу регистрации, данное обстоятельство является основанием для отмены исполнительной надписи. Что касается судов, то, по общему правилу, иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика:

для физических лиц, в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями, местом жительства является населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает;

для юридических лиц - по месту нахождения юридического лица согласно учредительным документам или адресу, внесенному в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров. Иск к организации без образования юридического лица предъявляется по месту ее нахождения.

Также следует помнить о пошлине за услуги нотариуса или судебного органа. Размер пошлины за совершение нотариальной исполнительной надписи рассчитывается по следующей формуле: сумма задолженности * 1%1(для юридических лиц) + 0,5 МРП2 и не может превышать 100 МРП (т.е. 306 300 тенге на 2022 год). Государственная пошлина, уплачиваемая с исковых заявлений имущественного характера при подаче в суд, в соответствии с налоговым законодательством составляет:

для физических лиц – 1 % от суммы иска;

для юридических лиц – 3 % от суммы иска;

После совершения исполнительной надписи или вынесения судебного акта дальнейшие действия по взысканию задолженности осуществляется в рамках исполнительного производства.

Таким образом, государство предоставляет кредитору право принудительного взыскания просроченной задолженности путем совершения исполнительной надписи или на основании решения судебного органа в рамках судебного разбирательства. Соблюдение этих практических рекомендаций предостережет от возможных отмены или отказа нотариуса в совершении исполнительной надписи, возвращении или непринятия искового заявления, а также сохранит и сэкономит время и деньги кредиторов.

Footnotes

1. Подп.22-1) п.1 ст.30-1 Закона РК “О нотариате”, за совершение исполнительной надписи с физических лиц взимается 0,2% от суммы взыскания, с юридических лиц - 1% от суммы взыскания;

2. Подп.23) ст.611 Налогового кодекса РК, за совершение исполнительной надписи нотариуса взимается государственная пошлина в размере 0,5 МРП.

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