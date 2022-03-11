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ФИЗ ЛИЦО

1. ПОЛУЧИТЬ ИИН

подаете заявление в "Центр обслуживания населения";

прикрепляете нотариальную копию паспорта;

получаете свидетельство о получении ИНН (за 1 рабочий день).

2. ПРОВЕРИТЬ ПАСПОРТ

паспорт должен быть действителен и нотариально переведен на русский или казахский язык.

3. ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАНЦА

4. ПРИОБРЕСТИ МЕСТНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ НОМЕР

5. ВЫБРАТЬ БАНК

и подать следующие документы:

- свидетельство о получении ИИН; - паспорт; - сертификат временного пребывания иностранца.

ЮР ЛИЦО

1. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

1.1. Подготовить следующие документы:

устав или учредительный договор;

выписку из торгового реестра или свидетельство о государственной регистрации в стране инкорпорации;

свидетельство о налоговой регистрации в стране инкорпорации;

решения единственного участника/ протокол общего собрания;

паспорт бенефициарного собственника.

1.2. Подать заявление и документы в Управление Государственных Доходов по месту нахождения выбранного Вами банка

2. ПРЕДОСТАВИТЬ ВЫПИСКУ ИЗ ТОРГОВОГО РЕЕСТРА ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОС РЕГИСТРАЦИИ В БАНК

3. ПРИЛОЖИТЬ УСТАВ И (ИЛИ) ДОВЕРЕННОСТЬ

4. ПОДГОТОВИТЬ ОБРАЗЕЦ ПОДПИСЕЙ

уполномоченных лиц с правом подписания документов от имени юр лица;

скрепить печатью (если есть);

нотариально удостоверить.

5. ПРЕДОСТАВИТЬ ПАСПОРТЫ

бенефициарного собственника;

уполномоченных лиц с правом подписания документов от имени юр лица.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

легализованы;

апостилированы;

нотариально удостоверены;

предоставлены в банк для открытия счета.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.