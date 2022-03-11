ФИЗ ЛИЦО

1. ПОЛУЧИТЬ ИИН

  • подаете заявление в "Центр обслуживания населения";
  • прикрепляете нотариальную копию паспорта;
  • получаете свидетельство о получении ИНН (за 1 рабочий день).

2. ПРОВЕРИТЬ ПАСПОРТ

  • паспорт должен быть действителен и нотариально переведен на русский или казахский язык.

3. ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАНЦА

4. ПРИОБРЕСТИ МЕСТНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ НОМЕР

5. ВЫБРАТЬ БАНК

и подать следующие документы:

- свидетельство о получении ИИН;

- паспорт;

- сертификат временного пребывания иностранца.

 

ЮР ЛИЦО

1. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

1.1. Подготовить следующие документы:

  • устав или учредительный договор;
  • выписку из торгового реестра или свидетельство о государственной регистрации в стране инкорпорации;
  • свидетельство о налоговой регистрации в стране инкорпорации;
  • решения единственного участника/ протокол общего собрания;
  • паспорт бенефициарного собственника.

1.2. Подать заявление и документы в Управление Государственных Доходов по месту нахождения выбранного Вами банка

2. ПРЕДОСТАВИТЬ ВЫПИСКУ ИЗ ТОРГОВОГО РЕЕСТРА ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОС РЕГИСТРАЦИИ В БАНК

3. ПРИЛОЖИТЬ УСТАВ И (ИЛИ) ДОВЕРЕННОСТЬ

4. ПОДГОТОВИТЬ ОБРАЗЕЦ ПОДПИСЕЙ

  • уполномоченных лиц с правом подписания документов от имени юр лица;
  • скрепить печатью (если есть);
  • нотариально удостоверить.

5. ПРЕДОСТАВИТЬ ПАСПОРТЫ

  • бенефициарного собственника;
  • уполномоченных лиц с правом подписания документов от имени юр лица.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

  • легализованы;
  • апостилированы;
  • нотариально удостоверены;
  • предоставлены в банк для открытия счета.

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