ФИЗ ЛИЦО
1. ПОЛУЧИТЬ ИИН
- подаете заявление в "Центр обслуживания населения";
- прикрепляете нотариальную копию паспорта;
- получаете свидетельство о получении ИНН (за 1 рабочий день).
2. ПРОВЕРИТЬ ПАСПОРТ
- паспорт должен быть действителен и нотариально переведен на русский или казахский язык.
3. ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАНЦА
4. ПРИОБРЕСТИ МЕСТНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ НОМЕР
5. ВЫБРАТЬ БАНК
и подать следующие документы:
- свидетельство о получении ИИН;
- паспорт;
- сертификат временного пребывания иностранца.
ЮР ЛИЦО
1. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
1.1. Подготовить следующие документы:
- устав или учредительный договор;
- выписку из торгового реестра или свидетельство о государственной регистрации в стране инкорпорации;
- свидетельство о налоговой регистрации в стране инкорпорации;
- решения единственного участника/ протокол общего собрания;
- паспорт бенефициарного собственника.
1.2. Подать заявление и документы в Управление Государственных Доходов по месту нахождения выбранного Вами банка
2. ПРЕДОСТАВИТЬ ВЫПИСКУ ИЗ ТОРГОВОГО РЕЕСТРА ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОС РЕГИСТРАЦИИ В БАНК
3. ПРИЛОЖИТЬ УСТАВ И (ИЛИ) ДОВЕРЕННОСТЬ
4. ПОДГОТОВИТЬ ОБРАЗЕЦ ПОДПИСЕЙ
- уполномоченных лиц с правом подписания документов от имени юр лица;
- скрепить печатью (если есть);
- нотариально удостоверить.
5. ПРЕДОСТАВИТЬ ПАСПОРТЫ
- бенефициарного собственника;
- уполномоченных лиц с правом подписания документов от имени юр лица.
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
- легализованы;
- апостилированы;
- нотариально удостоверены;
- предоставлены в банк для открытия счета.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.