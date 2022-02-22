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Обладая огромными запасами природных ресурсов, имея общирные сельскохозяйственные возможности находясь близко к основным азиатским рынкам Монголия является благоприятной страной для среднесрочных и долгосрочных прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Валовый внутренний продукт (ВВП) Монголии в сентябре 2021, согласно национальной статистике Монголии, составляет 10.4 миллиарда долларов США, что составляет 0,01% мировой экономики. Существенные особенности и преимущества Монголии включают, но не ограничиваются следующим:

Развивающийся и растущий рынок;

Центр инновационных технологий;

Большая минерально-сырьевая база;, которую можно использовать для переработки с добавленной стоимостью;

Развивающаяся промышленность и инфраструктура;

Мост между двумя большими экономическими центрами России и Китая;

Молодое, высокообразованное население;

Частный сектор и приватизация /приватизация крупных государственных активов,геологоразведку,котирующиеся на Монгольской Фондовой Бирже/; включение монгольских конгломератов и держателей лицензий на

Государственно-частное партнерство и модернизация инфраструктуры;

Верховенство закона и законодательства, качество регулирования и открытость;

Обеспечение налоговых и неналоговых гарантий для инвесторов;

Перспективные мега- и крупные проекты;

Процветающий сектор телекоммуникаций и информационных технологий

Развитая сфера телекоммуникаций и информационных технологий являются особенностью и сильной стороной Монголии.

Международные среда: Монголия рассматривает возможность заключения двусторонних и многосторонних соглашений с зарубежными странами и активно участвует в региональной интеграции. Монголия заключила соглашения о защите и поощрении иностранных инвестиций с 43 странами и соглашения об избежании двойного налогообложения с 26 странами. Также Монголия является участником Сеульской конвенции об учреждении многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям и Вашингтонской конвенции об урегулировании инвестиционных споров. В апреле 2014 года Монголия представила свою инвестиционную политику и закон на Конференции ООН по торговле и развитию /ЮНКТАД/. Монголия завершила переговоры по Соглашению об экономическом партнерстве между Монголией и Японией /EPA/, которое стало Соглашением о внешней торговле Монголии. Также подписано двустороннее соглашение о взаимопомощи с 18 странами по гражданским, семейным и уголовным делам.

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