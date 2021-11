ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

La décision de rejeter le pourvoi est intéressante à plusieurs égards. En particulier, la Cour confirme le raisonnement des juges de la Cour d'Appel de Monaco qui avaient invalidé les deux clauses susmentionnées. C'est « exactement » ce que la Cour d'Appel relève « si la liberté contractuelle autorise les parties à convenir d'une clause limitative ou exonératoire de responsabilité, cette clause ne saurait vider de sa substance une obligation essentielle pesant sur celui au profit duquel elle est stipulée, sans voir sa validité affectée et retient qu'en visant expressément l'obligation principale qui lui incombait en sa qualité d'intermédiaire financier, d'informer, de conseiller et de mettre en garde son client, la banque avait tenté de se soustraire à ses obligations sans contrepartie ». Et c'est, « à juste titre, que la Cour a considéré qu'une telle clause abusive devait être réputée non écrite ».

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Finance and Banking from Monaco

Everything You Need To Know On Luxembourg Investment Funds Loyens & Loeff From the regulatory and tax environment to the fund formation, get a comprehensive overview of the Luxembourg investment funds market.

Trust And Foundation: The Mauritius Financial Sector In Wait Of A Long-term Solution AXIS Fiduciary Ltd Mauritius' delisting from the FATF Greylist breathed in a new life for the Mauritius IFC. However, in the face of the new legislative measures implemented ...

Financial Regulatory News Updates - October Loyens & Loeff An overview in which our Banking and Finance Practice Group highlights EU, Dutch, Belgian, Luxembourg and Swiss law updates relevant for the financial regulatory sector which may be of interest to you...

Sustainable Finance Update (Asset Management): Final Report On SFDR RTS Regarding Taxonomy-Related Disclosures ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme On 22 October 2021, the European Supervisory Authorities or ESAs (EBA, EIOPA and ESMA) presented the European Commission with their Final Report on the draft Regulatory Technical Standards (RTS)...

Cayman Islands Funds And Regulatory Update: Q3 2021 Ogier We are pleased to note that the third quarter of 2021 has been relatively quiet on the regulatory front in the Cayman Islands. As we approach year-end there are, however, a number of key deadlines for investment funds.