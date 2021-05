ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

En cas de résiliation, un délai de préavis d'au moins deux mois doit être respecté sauf dans les cas 1, 3 et 5 où la résiliation prend effet immédiatement. Cette décision est communiquée par écrit et gratuitement et mentionne expressément les motifs spécifiques et la justification de la décision.

Le refus des services de paiement doit être explicitement et suffisamment motivé par écrit, sans délai et au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande, à moins que cette communication d'informations ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l'ordre public, ou à la législation anti-blanchiment.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Finance and Banking from Belgium

Top Five Mistakes Made When Issuing Court Proceedings Keebles Often, people are not afraid to say, "I will take you to Court!" when they are owed a debt. However, a burning question I have had recently is "Can I really?" despite their exclamation to their debtor.

Business Interruption Insurance: What Next For Businesses Struggling To Recoup Losses Trowers & Hamlins When the Supreme Court handed down its judgment in January on the test case brought by the Financial Conduct Authority (FCA) about business interruption insurance policies, many business owners...

It's Cocoa, Jim, But Not As We Know It: Court's Modern Interpretation Of Underwriters' And Brokers' Duties #1 - An Overview Of The Case Reynolds Porter Chamberlain In this series of articles we take a look at the decision in ABN Amro Bank N.V. v Royal & Sun Alliance plc and 13 Underwriters and Edge Brokers (London) Limited

Black Scholes (Morten) Formula And Decentralized Finance Paradigm CloseCross A dollar today is worth more than a dollar tomorrow, which is worth more than a dollar a week from now. That is the simple takeaway from Black Scholes formula or what is often referred to...

Funds & Investment Management Update - Ireland And Luxembourg - Q1 2021 Maples Group This quarter's highlights include the commencement of the Investment Limited Partnerships (Amendment) Act 2020, a number of AML developments, the publication of performance fee guidance, a Central Bank of Ireland cross-industry guidance ...